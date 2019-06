Schmölderpark : Rheydter Gedichtweg in neuem Glanz

Rheydt Der alte Gedichtweg war nach mehr als 25 Jahren unansehnlich geworden. Jetzt werden die Gedichte im Schmölderpark auf 16 Stelen wieder farbiger und frischer präsentiert.

Es gibt nur zwei Gedichtwege in Deutschland, und zwar einen im tiefen Süden und den anderen – nördlich der Mainlinie – in Rheydt. Horst Hübsch, Vorsitzender des Fördervereins Schmölderpark, machte mit Stolz bei der Wiedereröffnung des erneuerten Gedichtweges im Schmölderpark auf diese Tatsache aufmerksam.

Nach mehr als 25 Jahren war der alte Gedichtweg sichtbar in die Jahre gekommen; die Tafeln und Stelen waren durch Witterung und sachfremde Nutzung unansehnlich geworden. Der Verein, hauptsächlich Horst Hübsch, Ulrich Elsen, Gerry Böer und Ulrich Höckmann sowie das Gymnasium an der Gartenstraße (hier wurde die Idee zum Gedichtweg vor 26 Jahren einst geboren), strebten eine Erneuerung an. Voriges Jahr hat die Klasse 9a des Gymnasiums einen neuen, tollen Entwurf für eine Revitalisierung in moderner Form erarbeitet, der die Gedichte im Park farbiger und frischer präsentiert und zusätzlich über QR-Codes mit dem Internet verknüpft ist.