Schülerprojekt : „Gang durch die Grundrechte“ am Hugo-Junkers-Gymnasium

„Gang durch die Grundrechte“ am Hugo-Junkers-Gymnasium

Mönchengladbach In der Schule gibt es nun eine digitale Installation zum Verfassungsaufbau und eine Tablet-Station mit Quiz-App zur Geschichte des Grundgesetzes.

Die Schülerinnen und Schüler des Hugo-Junkers-Gymnasium feierten den Geburtstag des Grundgesetzes mit der Eröffnung ihrer eigens für diesen Anlass erarbeiteten Ausstellung „Gang durch die Grundrechte – 70 Jahre Grundgesetz“. Sicherlich kein leichtes Unterfangen für die 32 jungen Menschen der 10. Klasse. „Doch der Antrieb, so sagt ihr Geschichtslehrer Dominik Zuk, „kam schon von ihnen“. So überlegten die etwa 16-jährigen Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer, wie man diese schwierige Thema verständlich umsetzen kann. Der Grundgedanke zur Ausstellung stand dabei fest: „Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands. Es besteht seit Gründung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949. Darin sind die grundlegenden Regeln für das Zusammenleben festgehalten.“