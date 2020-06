Innenstadt-Gemeinden : Fronleichnams-Messe vor der Basilika

Mönchengladbach Weil auf dem Eickener Markt der Zugang zum Gottesdienst nicht kontrolliert werden konnte, wurde der Vorplatz der Münsterbasilika von Mitarbeitern der Gemeinde und der St.-Vitus-Laurentius-Bruderschaft „coronagerecht“ hergerichtet.

In normalen Zeiten ist es für die Pfarre St. Vitus gute Tradition, das Fest Fronleichnam gemeinsam mit allen Gemeinden der Innenstadt auf dem Eickener Marktplatz zu feiern. „Doch“, so erklärte Propst Peter Blättler, „Corona bringt es mit sich, dass wir Fronleichnam nicht in gewohnter Weise feiern können.“ Weil auf dem Eickener Markt der Zugang zum Gottesdienst nicht kontrolliert werden konnte, wurde der Vorplatz der Münsterbasilika von Mitarbeitern der Gemeinde und der St.-Vitus-Laurentius-Bruderschaft „coronagerecht“ hergerichtet. Etwa 100 Sitzplätze wurden für angemeldete Gläubige vor dem Haupteingang mit den notwendigen Sicherheitsabständen aufgestellt und mit Flatterband eingerahmt. Weitere zirka 50 Menschen verfolgten die Messfeier als „Zaungäste“ von außerhalb des Flatterbandes.