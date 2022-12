Geld für chronisch kranke Kinder Freimaurer spenden für Insel Tobi

Über 450 Euro mehr in der Spendenkasse freut sich das Team der Insel Tobi. Die Freimaurer-Loge 853, „Star of Saxony“ unterstützt die Palliativ-Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Die „Insel Tobi“ ist eine Kurzzeitpflege für schwerst chronisch kranke Kinder, um Eltern eine Auszeit von der anstrengenden Pflege zu ermöglichen. Oft sind die Patienten geistig und körperlich behindert. Entstanden aus einer Gemeinschaftsinitivative des Rotary-Clubs Kaarst und des Krankenhauses Neuwerk, gehörte die palliativpflegerische Einheit bis August 2021 als feste Einheit zur Kinderklinik des Krankenhauses. Nachdem die Kinderklinik geschlossen wurde, ist die Insel Tobi nun in eigenen Räumen zu Hause.Die Spende der Freimaurer-Loge wird zur Finazierung eines neuen Lifters verwendet, der die Handhabung für Patienten und Pflegekräfte erleichtert. Der Meister der britischen Loge „Star of Saxony“ Andrew Gardiner besuchte mit Brüdern der Loge die Einrichtung um die Spende an Kerstin Thyssen-Thomassen von „Tobi“ zu übergeben.