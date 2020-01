Gefördert von Aktion Mensch : Foto-Wanderausstellung „Miteinander“ thematisiert Inklusion

Mönchengladbach Fotograf Detlef Ilgner begleitete die Lebenshilfe Mönchengladbach und eine Schülergruppe des Gymnasiums Odenkirchen während eines Schulprojektes, bei dem Inklusion gelebt und umgesetzt wurde.

Ein gemeinsamer Besuch in der Fohlenwelt der Borussia, eine Trainingseinheit auf dem Fußballplatz in Odenkirchen sowie das gemeinsame Basteln des Europapokals wurden in Bildern festgehalten. In Zusammenarbeit mit „Aktion Mensch“ tourt diese Ausstellung zwölf Monate durch Mönchengladbach. Veranstaltungsorte und Termine werden noch bekannt gegeben. RP