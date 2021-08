Katastrophenhilfe aus Mönchengladbach : Feuerwehr-Unterstützung für die Eifel

Mönchengladbach In Schleiden musste ein Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Hochwasserschäden aus dem Dienst genommen werden. Für diese Übergangszeit steht das Fahrzeug aus Mönchengladbach zur Verfügung.

Die Stadt Mönchengladbach hat der Feuerwehr Schleiden – die Stadt gehört zu den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in der Eifel – ein vollständig ausgestattetes Löschgruppenfahrzeug (Typ LF 16/12) zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug kann bei Brandeinsätzen und einfachen technischen Hilfeleistungen eingesetzt werden. Es dient als Ersatz für ein Fahrzeug, das bei der Hochwasserkatastrophe im Kreis Euskirchen beschädigt worden ist.

Zur Fahrzeugübergabe haben sich Harald Beckers von der Gladbacher Wehr und Sascha Schmitz von der Feuerwehr Schleiden „auf halbem Weg“ in Frechen getroffen. Möglich wurde die unbürokratische Hilfe durch das Engagement der Gladbacher Wehr und der Vermittlung durch den Verband der Feuerwehren (VdF) NRW, „Aufgrund einer Ersatzbeschaffung stand das Fahrzeug in Mönchengladbach zur Verfügung und konnte über den Landesfeuerwehrverband angeboten werden“, so Feuerwehr-Chef Dirk Schattka.