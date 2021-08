Sommerfest mit Andreas Pinkwart : FDP Mönchengladbach feiert Wahlkampfauftakt

Mönchengladbach Eigentlich wird jetzt erst einmal der Bundestag gewählt. Doch auch die Landtagswahl im nächsten Jahr wirft bereits ihre Schatten voraus. Und so lud der Chef der Mönchengladbacher Liberalen, der Landtagsabgeordnete Andreas Terhaag, den Landesminister Andreas Pinkwart ein.

Mit großer Zuversicht geht die FDP Mönchengladbach in die Bundestagswahl am 26. September. „Das kann was werden“, meinte Parteichef und Landtagsabgeordnete Andreas Terhaag zum Auftakt des Sommerfests des Kreisverbands im Balkonsaal der Kaiser-Friedrich-Halle. Damit war der Wahlkampf in Mönchengladbach eingeläutet. Terhaags Optimismus wird genährt durch die guten Werte, die ein zweistelliges Wahlergebnis für die Liberalen erwarten lassen. „Es sieht nicht nach einem Zweierbündnis aus“, so seine zweite Prognose, die vom Bundestags-Kandidaten Peter König bestätigt wurde. Mit Bezug auf die Hochwasserkatastrophe und die Coronapandemie meinte er, die „neue Regierung wird mehr zu tun haben, als ihr lieb sein kann“.