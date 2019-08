Goldenes Priesterjubiläum St. Marien : Fahnen an drei Kirchen für Pfarrer Manfred Riethdorf

Fahne an St. Marien in Rheydt: Karikaturist Nik Ebert mit seiner Sicht auf den Jubilar und Freund Manfred Riethdorf. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Rheydt Er gehört zu den bekanntesten Pfarrern der Stadt, hat unzählige Mönchengladbacher getauft, getraut oder unterrichtet. Am 20. September ist es fünf Jahrzehnte her, dass Manfred Riethdorf zum Priester geweiht wurde. Das wird in St. Marien besonders gefeiert.

(dr) Dieses Jubiläum ist bundesweit einzigartig, davon ist Klaus Hurtz, Regionalvikar und Leiter der Pfarrei St. Marien, überzeugt. Einzigartige Anlässe brauchen einzigartige Aktionen. Deshalb hat Hurtz an allen drei Kirchen seiner Pfarrei besondere Fahnen hissen lassen: Zu sehen ist darauf Manfred Riethdorf, Pfarrvikar in St. Marien, gezeichnet vom RP-Karikaturisten Nik Ebert. Für den ist Riethdorf „Der gute Hirte“, hinter dem sich die Schäfchen schutzsuchend scharen und der den bösen Wolf am Kragen packt.

Auch an der Kirche St. Josef an der Keplerstraße weist die Fahne auf das Goldene Priesterjubiläum hin. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Riethdorf feiert am 20. September Goldenes Priesterjubiläum. Das an sich sei etwas Besonderes, so Hurtz. „Aber der Jubilar ist auch noch in dieser Kirche geweiht worden, hat von den 50 Jahren 40 hier gearbeitet.“ Und: Am Ehrentag werde der ehemalige Kaplan, Weihbischof em. Karl Reger, die Festrede auf seinen ehemaligen Messdiener Manfred Riethdorf halten.

Die dritte Kirche der Pfarrei, St. Franziskus an der Schlossstraße, würdigt ebenfalls den beliebten Pfarrer Riethdorf. Foto: Bauch, Jana (jaba)