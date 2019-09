Evangelische Kirchengemeinde Rheydt : Evangelische Kirche Rheydt öffnet das neue Café

Im neuen Kirchencafé: Stephan Dedring und Presbyteriums-Vorsitzende Hanna Masuhr. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Kirchencafé zieht von der Limitenstraße ins Ernst-Christoffel-Haus um. Dort stehen 26 Ehrenamtlerinnen bereit.

Wer das Ernst-Christoffel-Haus betritt, das neue Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Rheydt an der Wilhelm-Strauss-Straße, steht sofort im Café. Nach 33 Jahren am Standort Limitenstraße ist es nun dort. „Wir wollen damit auch eine neue Etappe der Stadtkirchenarbeit in der Innenstadt beginnen“, sagte Pfarrer Stephan Dedring. Er stellte das neue Kirchencafé vor, das auch künftig eine Stätte der Begegnung sein soll – mit insgesamt 26 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiten, die alle etwas Besonderes bieten: „Ein offenes Ohr, wenn nötig auch tröstende Worte und viele Gespräche über Gott und die Welt.“

Die Gäste werden im neuen Kirchencafé direkt von der Küche aus über eine Theke bedient, wenn sie in „beerenblauen Sesseln“, auf der ebenso gefärbten Couch oder in zwei designten Sesseln Platz genommen haben. Der Blick geht hoch an die Decke, in der Lochplatten bewirken, dass die Akustik gut und Gespräche angenehm sind. Demnächst werde noch ein Hochtisch dazukommen, sagte Pfarrer Dedring. Künftig soll auch die Kircheneintrittsstelle ebenso dort Platz finden wie eine Verkaufsfläche für Kerzen und religiöse Bücher. Ergänzt wird das Mobiliar durch einen 1000 Jahre alten Taufstein, der einmal in einem Vorgängergebäude der Hauptkirche stand.

Bei gutem Wetter können die Außenflächen vor dem Gebäude und der Kiesgarten hinter dem Haus genutzt werden. Und wer mal vor großem Publikum auftreten möchte, kann den Saal nutzen, der vom Café aus erreichbar ist. Mit dem neuen Angebot ist die Arbeit ganz nah an der Hauptkirche konzentriert mit Jugendkirche, Familienzentrum und -beratung.

Der offizielle Start des neuen Kirchencafés soll am 9. September sein. Dann geht auch die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter weiter, die vom alten ins neue Haus gewechselt sind. Und warum machen sie das überhaupt? „Die Liebe, die ich lebe, will ich an andere weitergeben“, sagte Ilsabe Westerwelle. Doch es gibt auch andere Gründe. „Ich wollte mich engagieren und dabei schöne Kontakte mit Mitmenschen bekommen“, sagte Ursula Reiners, die einmal in der Woche aus Erkelenz kommt, um im Café mizuarbeiten. „Man bekommt viel zurück“, sagte Ilse Gade, und alle anderen Ehrenamtlerinnen nickten. Einen besonderen Grund mitzumachen benannte Heidi Janßen, die vor 19 Jahren von Hochneukirch nach Rheydt gezogen ist. „Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, in der neuen Umgebung Kontakte zu knüpfen. Aber hier habe ich eine nette Gruppe kennengelernt und viele neue Leute.“