Gewinn eingelöst : Familie Maus gewinnt einen Ahorn-Baum

Rheydt Zusammen mit der Mags hat die RP die Pflanzung eines Baumes verlost. Gewinnbedingung war eine besonders ausgefallene Begründung. Annette, Bernd und Katja Maus konnten nun dabei zusehen, wie ihr Ahornbaum eingepflanzt wurde.

Die Freude war groß, als Annette und Bernd Maus ihren ganz eigenen Baum im Schmölderpark aufrecht in der Erde stehen sahen. Mitarbeiter der Mags hatten den Ahorn-Baum der Sorte „October Glory“ am Wegrand im Park in ihrem Beisein gepflanzt. Denn Annette und Bernd Maus sind die Sieger des RP-Baumgewinnspiels: Leser der Rheinischen Post konnten sich in den vergangenen Wochen mit einer besonders kreativen Begründung, warum gerade sie eine Baumpflanzung gewinnen sollten, bei der Mags um den Baum bewerben.