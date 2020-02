Feier mit geladenen Gästen : Ehrennadel zum 60. des Volksbank-Chefs

Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, steckt Veit Luxem die goldene Ehrennadel an. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Veit Luxem feierte ein doppeltes Jubiläum. Verbands-Präsidentin Marija Kolak brachte Auszeichnung mit.

Zwei Frauen spielten am 60. Geburtstag von Veit Luxem eine besondere Rolle: Barbara Luxem, die Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mönchengladbach und studierte Musikerin, gab vor den geladenen Gästen an der Querflöte klassische Stücke von Telemann, Driessler und Donizetti zum Besten. Die andere wichtige Frau war Marija Kolak. Die Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hatte vermutlich den weitesten Anreiseweg, nämlich aus Berlin, und brachte ein besonderes Geschenk mit: die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands.