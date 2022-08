Leselernhelfer gesucht in Mönchengladbach : Verein feiert Jubiläum mit neuen Mentoren

Leselernhelfer gesucht in Mönchengladbach

Mönchengladbach 40 Mentoren helfen Kindern beim Lesen. Dafür besuchen sie einmal wöchentlich die Mönchengladbacher Schulen. Trotzdem sucht der Verein aber noch weiterhin nach neuen Ehrenamtlern.

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Mönchengladbach“ ist im vergangenen Jahr gestiegen. Rund 40 „Mentoren“ kümmern sich nun an 19 städtischen Grund- und Förderschulen um Kinder, denen das Lesen nicht so leicht fällt. Eine freudige Nachricht, die den Verein passend zum fünften Jubiläum des Vereins erreicht.

Am Samstag, 27. August, trafen sich die Ehrenamtler zum Austausch. Langjährige Mentoren trafen auf diese, die seit Neustem dabei sind. Trotz einiger neuer Helfer seien dennoch viele Schulen unter- oder gar nicht besetzt, teilt Heike Schwarz , Vorstandsvorsitzende des Vereins, mit. „Gerade jetzt, wo Kinder, die während des Lockdowns und Homeschoolings zur Schule gekommen sind, noch immer Defizite im Lesen aufweisen, ist das nicht ausreichend“, sagt Schwarz.

Mentoren lesen an städtischen Schulen mit Kindern einmal in der Woche eine Schulstunde lang Bücher. Damit würden sie den Schulen helfen, unterstützungsbedürftige Kinder zu fördern, ihnen die deutsche Sprache und Kinderliteratur näher zu bringen und die Freude am Lesen zu vermitteln.