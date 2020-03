Basteln mit Cosplayerin : Kinder basteln Fantasy-Zauberstäbe mit „Monono“

Mönchengladbach Seit ihrem fünften Lebensjahr ist Katja bekennender Harry-Potter-Fan. Als die Stadtteilbibliothek ein Modellieren mit Cosplayerin Sabrina Eickhoff anbot, ergriff die Zwölfjährige die Chance.

Sie hat sich den Umgang mit dem thermoplastischen Material im Wesentlichen selbst angeeignet und baut daraus Kostüme aus Computerspielen nach. Inzwischen ist sie unter dem Namen Monono als Cosplayerin so bekannt, dass sie von Spielefirmen für Auftritte in der Verkleidung als Comic- und Videospielfigur gebucht wird. In der Bibliothek trat die 33-Jährige jedoch in Zivil auf und nicht als mysteriöse Fantasy-Figur. Für die Anleitung sei das schlichtere Outfit einfach besser geeignet, erklärte Eickhoff.

Angela Wilms-Adrians