Wallfahrt in Mönchengladbach : Christliche Motorradfahrer tanken gemeinsam auf

Mönchengladbach Nach einer langen Pause konnten die christlichen Biker wieder eine Wallfahrt unternehmen. Das Motto lautet dieses Mal „Auftanken im Dialog“. Das sorgte für Aufsehen.

In Zeiten der Pandemie ist nichts selbstverständlich. Aber am Sonntagnachmittag freute sich Gemeindereferent Bernhard Krinke-Heidenfeld als Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer schon sehr darüber, dass endlich wieder eine gemeinsame Ausfahrt stattfinden konnte. Rund 50 Maschinen waren vor der evangelischen Kirche vorgefahren.

Kahle empfahl, „in diesem Sinne auch im Alltag guten Mutes auf den Menschen zuzugehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen“. Der biblische Impuls kam von Bernhard Krinke-Heidenfeld. „Wenn der Akku eines Menschen leer ist, er sich reif fühlt für die Insel, dann ist das Auftanken nicht so leicht wie bei einem Motorrad.“ Er unterschied zwischen dem „Lebenstank“ und dem „Glückstank“. Der „Lebenstank“ werde gefüllt durch Psalm 90 („Fülle uns mit deiner Gnade“). In den „Glückstank“ kommt alles, was uns glücklich macht. Als Beispiele nannte Krinke-Heidenfeld Urlaubsvorbereitungen und „starke Beziehungen, ohne die das Leben nicht wirklich funktioniert“, was letztlich nichts anderes bedeutet als Auftanken im Dialog.