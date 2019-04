Rolling Pin Awards 2019 : Gladbacher Caterer „noi!“ unter Top 3 in Deutschland

Hamburg Das internationale Gastronomie-Fachmagazin „Rolling Pin“ vergibt in 18 Kategorien Auszeichnungen. Ein Gladbacher Unternehmen gehört zu den drei besten Caterern in Deutschland.

Der Mönchengladbacher Event-Caterer Thorsten Neumann, der mit „noi! Event & Catering“ den Hugo Junkers Hangar am Mönchengladbacher Flughafen und die Gastronomie im Monforts Quartier betreibt, ist längst ein Exportschlager. Dass er zu den drei besten deutschen Caterern zählt, wurde in Hamburg bei der Verleihung der „Rolling Pin Awards 2019“ belegt. Diese Auszeichnung wird vom internationalen Gastronomie-Fachmagazin „Rolling Pin“ in insgesamt 18 Kategorien vergeben. Ausgezeichnet werden Personen, die „die deutsche Gastronomie- und Hotellerielandschaft mit Mut, Innovation und Kreativität entscheidend prägen“. Die Nominierungen erfolgen durch Kollegen und Mitarbeiter. Die besten drei jeder Kategorie werden bei einem zweiten Online-Voting gekürt. „Bei über 13.700 Caterern in Deutschland unter den Top 3 zu sein, ist ein echter ,Hammer‘!“, so Neumann.