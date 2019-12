Aus Sponsorenwanderung : Brückenschule spendet 1000 Euro an Sant’Egidio

Bettrath Das Geld sammelten die Schüler bereits im Frühjahr bei einer Schulwanderung.

Bereits im April haben die Schüler der Brückenschule in Bettrath fleißig Geld bei einer Sponsorenwanderung gesammelt. Der Erlös dieser Aktion kommt mehreren Projekten und Menschen zugute. Jetzt haben Schüler und Lehrer einen Teil des Geldes aus der Schulwanderung zwischen den eigenen beiden Schulgebäuden des Grundschulverbundes – in Summe 1000 Euro – an die Regenbogenschule der Gemeinschaft Sant’Egidio gespendet. Die Gemeinschaft kümmert sich unter anderem um hilfsbedürftige Flüchtlingskinder und deren Familien. In der Regenbogenschule machen Ehrenamtliche mit den sozial benachteiligten Kindern Hausaufgaben oder essen und spielen zusammen. Ein Teil des Erlöses aus der Sponsorenwanderung kam dem eigenen Zirkusprojekt zugute. Das Projekt findet alle vier Jahre an der Brückenschule statt. Im Zirkus „Regenbogen“ werden sie zu kleinen Artisten und proben eine Woche lang für die Aufführung.