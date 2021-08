Veranstaltung in Mönchengladbach : „Boore“ singen beim Königstreff in Gladbach

Das Königshaus mit König Jens Schmidt (Mitte) und den Ministern Barbara Kremer und Michel Verbocket ist wegen der Pandemie seit 2019 im Amt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Entwicklung der Corona-Zahlen macht es auch in diesem Jahr unmöglich, das Stadtschützenfest in gewohnter Form zu feiern. Es gibt aber zwei Corona-konforme Veranstaltungen zum Termin des Stadtschützenfestes am ersten September-Wochenende.

Der „Neustart Miteinander“, vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, hat seinen Aufschlag in Mönchengladbach zum Termin des Stadtschützenfestes am ersten Wochenende im September. Statt des sonst üblichen Programms mit Parade, Festzug, Feldlager und Majestätenball gibt es am traditionellen Wochenende des Festes (4. und 5. September) zwei Corona-konforme Angebote, die Zusammenhalt zeigen und Schützen und Bürger zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder zusammenführen sollen.

Der Auftakt Zum Auftakt stehen am Samstag die Königshäuser der Bruderschaften und Vereine im Mittelpunkt. Den öffentlichen Königstreff im Kaiserpark an der Kaiser-Friedrich-Halle gestaltet der gastgebende Bruderrat am Samstag, 4. September, 16.30 Uhr bis 22 Uhr, als Biergartenkonzert. In der Konzertmuschel, bekannt und beliebt von der Sommermusik, treten diesmal die „Boore“ aus Köln, Spaß-Jazzer aus den Niederlanden und die brauchtumserprobten Festmusiker der Kleinenbroicher auf.

Wer dabei sein will, muss – König oder nicht, Schütze oder Zivilist – online Tickets buchen. Denn wegen der Corona-Regeln gibt es feste Sitzplätze und die Besucher müssen sich schon bei der Anmeldung mit ihren Kontaktdaten registrieren lassen. „Die Tickets kosten nichts, versprechen aber viel Spaß“, sagt Schützenchef Horst Thoren, der Bürger und Brauchtumsfreunde zum Besuch einlädt. Es gilt das Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, hat Zugriff auf die elektronischen Eintrittskarten, die es unter www.buchung-bruderrat.de gibt.

Die Gäste sitzen an Biertischgarnituren mit acht Plätzen, Blickrichtung Konzertmuschel. Wenn auch Schunkeln und Tanzen nicht möglich sein werden, so setzen die Gastgeber doch auf die wunderbare Musik und die tolle Atmosphäre im Kaiserpark. „Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend“, sagt Thoren, der von Festivalorganisator Günter vom Dorp und Sinan Heesen von der Kaiser-Friedrich-Halle unterstützt wird.

Der Tag der Könige Natürlich zeigen die Brauchtumsfreunde an diesem Schützenwochenende Flagge und tragen ihre Trachten und Uniformen zur Schau. „Ein wenig Schützenflair“, so erklärt der Bruderrat, „soll schon sein.“ Vor allem die Majestäten, von denen viele bislang kaum Gelegenheit hatten, sich öffentlich und in voller Pracht ihrer Königssilber zu zeigen, sollen sich erstmals wieder „wie richtige Könige“ fühlen.

Deshalb ist auch der zweite Brauchtumstag auf die Könige und ihr Gefolge ausgerichtet. Zunächst gibt es am Sonntag, 5. September, um 13 Uhr eine von Münsterkantor Klaus Paulsen musikalisch gestaltete Brauchtumsmesse im Münster, die bei großem Andrang auch in die benachbarte Citykirche übertragen werden kann. Nach dem Gottesdienst im Münster lädt Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs das Bezirkskönigshaus mit Jens Schmidt, Barbara Kremer und Michel Verbocket (seit 2019 im Amt, aber kaum öffentlich aufgetreten) sowie eine kleine Abordnung der Bruderschaften und Vereine mit dem Bruderrat in den Innenhof des Rathauses Abtei ein.

Die Schützenmesse ist öffentlich. Der OB-Empfang allerdings richtet sich allein an die Brauchtumsfreunde, denen der Oberbürgermeister für viele Zeichen des Zusammenhalts und gelebte Schützenhilfe danken will. Wegen der Corona-Regeln und der beschränkten Zahl der Sitzplätze ist auch bei der Schützenmesse eine namentliche Anmeldung mit Kontaktdaten sowie ein Impfnachweis erforderlich.