„Montagsgespräch“ in Mönchengladbach : Islamwissenschaftlerin sieht Bildung als wichtigen Schlüssel zur Integration

Mönchengladbach Die Islam- und Politikwissenschaftlerin Ikram Kabchi war jetzt zu Gast beim Montagsgespräch im Mönchengladbacher „Hannes“, um über die Lebenswirklichkeit von Muslimen zu sprechen.

Zum Thema Fasten und Ramadan erklärte Wissenschaftlerin Ikram Kabchi, dass ein Fasten während der Winterzeit kaum auffalle. Erst seitdem sich der Ramadan in den Sommer schiebe, werde dies viel stärker wahrgenommen. Viele Menschen muslimischen Glaubens essen und trinken in dieser Zeit tagsüber nichts und treffen sich zum gemeinsamen Essen am Abend. Kabchi sagte, dass sie es sinnvoll findet, Kindern zu erklären, „dass Fasten ein Geschenk an Gott ist, ebenso wie der Körper ein Geschenk Gottes an den Menschen ist“. Man müsse mit Geschenken gut umgehen – also auch mit dem Körper, erklärte sie. Oft habe das Fasten in den Familien etwas mit Prestige zu tun.