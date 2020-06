Austausch in der Altstadt : Frische alte Lampen als Zeichen des Neustarts

Mönchengladbach Die Retro-Beleuchtung hat sich für die Waldhausener Straße bewährt. Nun nahmen die Wirte einen aufwendigeren Austausch der Lampenschirme vor. Es ist auch ein Zeichen des Neustarts.

Corona machte auch der Beleuchtung an der Waldhausener Straße zu schaffen. Eigentlich sollte Ende März bereits ein Großteil der Lampenschirme ausgewechselt werden. Doch dann kam die Pandemie. Und viele Textilschirme, teilweise sichtbar gezeichnet durch Wind und Regen, mussten zunächst weiter in der Luft ausharren. „Zuletzt haben wir Schirme im August 2019 ausgewechselt, das hat nun ein bisschen gedauert. Einige sind daher deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagte Marco Raspe vom Club der Wirte. Vor allem ein Sturm zu Jahresanfang hinterließ deutliche Spuren und riss einige Lampen sogar ganz aus der Befestigung. Es wurde also höchste Zeit, die spezielle Beleuchtung in der Altstadt wieder auf Stand zu bringen.