Vereine in Mönchengladbach Faire Schokolade und bissige Kommentare beim ADFC-Neujahrsempfang

Dem konnte sich Färber nur anschließen. In Mönchengladbach habe sich in den vergangenen Jahren aus Sicht der Radfahrer einiges positiv entwickelt, doch es sei „noch viel Luft nach oben.“ Der ADFC-Vorsitzende begrüßte etwa die Lastenradförderung und die Einführung des Winterdienstes für Radwege. „Aber die in der Stadt eingerichteten Schutzstreifen verdienen ihren Namen nicht, in Grünanlagen gibt es keine befestigten Radwege, und ich träume von dem Tag, an dem ein Autoparkplatz ohne Aufschrei für Fahrradfahrer und Fußgänger zurückgebaut wird“, sagte er. Dieses Jahr wolle der ADFC sich unter anderem auf das Falschparken auf Radwegen, Überholabstände und die generelle Sicherheit auf den Straßen konzentrieren.