25 Jahre Paritätisches Zentrum : Inklusives Straßenfest zum Silberjubiläum

Mönchengladbach Allein in Mönchengladbach gibt es rund 70 Organisationen mit 130 Einrichtungen, die Mitglieder im Paritätischen sind.

Zur Begrüßung betonte Schirmherrin Dörte Schall, dass im Paritätischen Zentrum bereits Quartiersarbeit geleistet wurde, als das Wort noch nicht in aller Munde war. Die Einrichtung besitze eine Strahlkraft, die sich auf die ganze Stadt auswirke, so die Sozialdezernentin. Jansens Vorgängerin Dorothea Hüttersen erzählte im Rückblick von einer Entwicklung, die von den Büroräumen an der Hugo-Preuß-Straße zum Paritätischen Zentrum führte. In ihrer Ägide wurde das Haus an der Friedhofstraße gebaut. An der früheren Adresse waren die Verhältnisse noch sehr beengt. Wenn für Hüttersen der Feierabend begann, übernahm Pro Familia die Räumlichkeit für Beratungsgespräche, weiß Jansen aus Berichten. Er betont: „Viele sind überrascht, wie groß das soziale Angebot ist. Allein in Mönchengladbach gibt es rund 70 Organisationen mit 130 Einrichtungen, die Mitglieder im Paritätischen sind.“