Spende in Mönchengladbach : 1300 Würste für die Tafel

Spende in Mönchengladbach

Burkhard Schulte, Chef von Gourmetfleisch, übergab die Spende an die Leiterin der Tafel, Monika Bartsch. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das Unternehmen Gourmetfleisch in Güdderath gibt zum wiederholten Mal Lebensmittel für Bedürftige ab. Das Engagement sei sehr hilfreich, sagt die Tafel-Vorsitzende.

Normalerweise bekommt die Mönchengladbacher Tafel Lebensmittel-Spenden, die in den Geschäften nicht verkauft werden konnten. Jetzt fuhr die Tafel-Vorsitzende Monika Bartsch mit einem Kühlwagen bei der Firma Gourmetfleisch in Güdderath vor. Sie holte dort 650 Leberwürste und ebenso viele Schinkenwürste à 400 Gramm ab, die dort eigens für die Tafel produziert worden waren. Entsprechend groß war die Freude bei Monika Bartsch: „Wir kriegen sonst eher selten Wurst- und Fleischwaren. Diese Spende ist sehr hilfreich für uns.“

Gourmetfleisch-Chef Burkhard Schulte hatte seine Mitarbeiter nicht einfach so drauflos produzieren lassen, sondern sich erkundigt, was die Menschen, die zur Tafel kommen, am meisten brauchen können. „Wir haben die Würste fachgerecht verschweißt, damit sie gut fünf Wochen halten, um bis Weihnachten möglichst viele Mägen zu füllen“, sagt Metzgermeister Helmut Aretz.