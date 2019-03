Mönchengladbach: Margarete Werres wird 100

Mönchengladbach Auch im hohen Alter fühlt sich die Seniorin noch fit. Nur die Beine wollen nicht mehr so recht.

Das warme Sonnenlicht scheint in den Empfangsbereich des Seniorenzentrums am Buchenhain, als Margarete Werres von ihrer Tochter im Rollstuhl hereingebracht wird. Die rüstige Frau lächelt, man merkt, ihr steht etwas ganz Besonderes bevor. Am morgigen Sonntag wird sie 100 Jahre alt – aber so richtig fühlen fühlt sie das Alter nicht. „Ich denke eher, ich bin so 70 oder 80. Nur meine Beine sind alt“, sagt sie lachend. Erst im Dezember des letztes Jahres ist sie auf eigenen Wunsch in das Seniorenzentrum gezogen. „Sie hat bis dahin noch alles selber gemacht in ihrem Haus. Aber mit fast 100 ist das natürlich wirklich anstrengend“, sagt Tochter Ellen Dinger.