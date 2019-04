Mönchengladbach : Klassentreffen – die Ehemaligen sehen sich in ihrer alten Schule um

Klassentreffen – die Ehemaligen sehen sich in ihrer alten Schule um

Mönchengladbach 50 Jahre ist es her, dass der 50. Jahrgang der städtischen Realschule für Jungen seinen Abschluss gefeiert hat. Jetzt trafen sich 16 der 26 Abgänger und ihr Lieblingslehrer Hermann-Wilhelm Cremer zu einer kleinen Nostalgiebesichtigung in ihrer alten Schule.

Die damalige Realschule ist heute die Gesamtschule am Volksgarten. Das Klassenzimmer der 26 Jungen damals ist noch das alte – im heutigen Physiktrakt der Gesamtschule. „Hier hat sich kaum was verändert. Höchstens das Waschbecken ist neu, und ich sehe, der Brunnen auf dem Schulhof ist kaputt. Da durften wir uns früher nie drauf setzen. Da war er aber auch noch in Betrieb“, stellte Heinz-Jürgen Stiegen fest.