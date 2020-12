Karneval in Mönchengladbach : „Die Kreuzherren“ stellen neuen Sessionsorden vor

Karneval in Mönchengladbach

So sieht der neue Sessionsorden der KG „ Die Kreuzherren “ aus Wickrath aus. Foto: „Die Kreuzherren“

Mönchengladbach Zwei Clowns halten das Coronavirus in der Hand, einer abgemagert und traurig, und der andere fröhlich und wohl genährt. Der neue Orden soll ausdrücken, dass die Karnevalsgesellschaft trotz großer Enttäuschung positiv in die Zukunft blickt.

Die Karnevalsgesellschaft „Die Kreuzherren“ haben einen neuen Sessionsorden vorgestellt. Damit will der Verein ausdrücken, dass es keine Session ohne einen Orden gibt – auch nicht, wenn die Corona-Pandemie für die Absage des Karnevals verantwortlich ist. „Obwohl wir die Session zum Leidwesen aller Freunde des Winterbrauchtums absagen mussten, wollen wir doch ein Zeichen setzen, dass Brauchtum zum Leben in Wickrath dazugehört“, sagt Vorsitzender Stefan Schmitz .

Das Motiv nimmt deutlich Bezug zum Coronavirus, soll die Gegenwart abbilden, aber auch einen positiven Blick in die Zukunft darstellen. Zwei Clowns, einer fröhlich und der andere traurig, sind abgebildet. Blass, mit langem Gesicht und abgemagert, schaut der linke Clown. Er dokumentiert die Niederlage im Kampf gegen das Coronavirus. Ganz anders der rechte Clown. Mit rotem Kopf, zwar noch gezeichnet von den Anstrengungen, lächelt er bereits wieder und symbolisiert den Aufbruch in eine neue Zeit. Eingebettet ist das Motiv in dem Schriftzug „Krisenfestes Narrennest“. Das Logo der KG und das Stadtwappen von Mönchengladbach runden den Orden ab.