Kg Die Kreuzherren Wickrath: Jürgen Wackerzapp wird Kreuzritter

Mönchengladbach Jedes Jahr proklamiert die KG "Die Kreuzherren" Wickrath einen neuen Kreuzritter. Die Wahl fällt stets auf Menschen, die sich um das Brauchtum oder den Stadtteil verdient gemacht haben. Nun steht fest, wer diesen Titel im November bekommen wird. Die Wahl fiel auf den Bestatter Jürgen Wackerzapp. Als der Vorsitzende der Kreuzherren, Stefan Schmitz, und Norbert Spieker, Sprecher der Kreuzritter und Laudator, ihm die Nachricht bei der Jahreshauptversammlung mitteilten, war er überrascht. "Was habe ich denn schon getan? ", fragte er. Norbert Spieker erwähnte Gründe, die zu seiner Wahl geführt hatten.

Sein langjähriger Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr Wickrath, die aktive Teilnahme am Schützenwesen, Prinz bei den KG Wanloer Ströpp und Jungfrau in deren Dreigestirn sowie viele Auftritte in der Bütt und sein Engagement bei den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag zeigen, wie engagiert Wackerzapp ist. Vor historischer Kulisse, wo einst die Kreuzritter die Brücke überquerten, stellte der Vorstand der Kreuzherren nun ihren neuen Kreuzritter vor. Den Ritterschlag wird Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners vollziehen.