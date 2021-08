1. Inklusiver Fußball-Cup der Lebenshilfe : Strahlende Gesichter im Beecker Waldstadion

Beeck Die Lebenshilfe Mönchengladbach ist mit dem Fußball-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck eine Kooperation eingegangen. Am Mittwoch fand der erste Inklusive Fußball-Cup im Waldstadion statt.

Sechs Teams sind beim Turnier dabei – je eines aus den vier Wohnhäusern der Lebenshilfe, dazu eine Mannschaft des ambulant betreuten Wohnens sowie ein reines Mitarbeiter-Team. Groß ist am Ende der Jubel beim Team Wohnhaus 4 Neuwerk: Die Fünfermannschaft, die sich aus drei Bewohnern und zwei Mitarbeitern zusammensetzt, gewinnt das Finale gegen das Mitarbeiterteam 2:1 und bekommt so den Pokal, den der FC Wegberg-Beeck bereitgestellt hat. Der hat auch sämtliche Trikots aller Teilnehmer gestiftet, ebenso in der Mittagspause für eine warme Mahlzeit gesorgt – Pommes und Currywurst fanden reißenden Absatz. Die offizielle Begrüßung zum Premierenturnier hat seitens des Vereins zuvor der 2. Vorsitzende Achim Wilms vorgenommen. Und passend zum Turnier ist auch die Schiedsrichter-Gilde inklusiv: „Chef“ Karl-Heinz Speuser kann sich jederzeit auf seine drei Mitstreiter verlassen. „Es war bei strahlendem Sonnenschein eine rundum schöne Veranstaltung“, bilanziert Kerstin Adolf-Wright am Ende sehr zufrieden.