Gastronomie in Mönchengladbach : Gourmetfleisch übernimmt Gastro-Partnerschaft

Burkhard Schulte (l.) mit Gero’s-Chef Spilios. Foto: Gourmetfleisch.de

Mönchengladbach Der Online-Fachhandel „Gourmetfleisch.de“ boomt in der Corona-Krise. Die Geschäftsführung will den Erfolg mit anderen Gastronomen teilen, die wegen der Pandemie in der Krise stecken.

Der Online-Fachhändler für Steaks und Fleischspezialitäten „Gourmetfleisch.de“ profitiert vom aktuellen Liefer-Trend – und möchte daher die Gastronomie vor Ort unterstützen. „Das Konzept vom kontaktlosen Liefern unserer Fleischwaren und Gourmetgerichte erlebt in Zeiten von Corona einen echten Boom“, erklärt Verkaufsleiter Timo Schwarz.

Geschäftsführer Burkhard Schulte sieht in dem zweiten Lockdown auch Gefahren vor allem für die Gastronomie. „Wir, die Corona-Profiteure, sollten unseren Erfolg mit denen teilen, die daran kaputt gehen.“ Das Unternehmen wolle der Gastronomie helfen. „Nicht nur, weil wir leidenschaftliche Genießer sind, sondern weil es um Existenzen geht.“ Der Online-Händler übernimmt eine Art Partnerschaft für das Restaurant Gero’s in Mönchengladbach und spendet dem Team um Chef Spilios einen Euro von jeder Bestellung. Die Online-Metzgerei möchte laut Mitteilung allen Restaurants in Deutschland helfen.

Schulte: „Liebe Unternehmer-Kollegen, wenn es bei euch trotz oder wegen Corona gerade gut läuft, zeigt euch solidarisch, zusammen retten wir die Gastronomie in ganz Deutschland, denn es geht um 1,6 Millionen Menschen.“

(RP)