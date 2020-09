Stadt des fairen Handels : Mönchengladbach bleibt eine Stadt des fairen Handels

Mönchengladbach Nicht nur die Stadt und das Berufskolleg Volksgartenstraße bleiben weiterhin fair, auch das Gymnasium Odenkirchen wurde zur „Fairtrade School“ ernannt.

Gleich dreimal stand in diesem Jahr bei Transfair, der nationalen Fairtrade-Organisation für Deutschland, Mönchengladbach im Fokus: Zum einen wurde das Berufskolleg Volksgartenstraße für Wirtschaft und Verwaltung erneut mit dem Titel „Fairtrade School“ ausgezeichnet. Auch die Stadt erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Kampagne und wurde als Fairtrade Town rezertifiziert. Neu im Kreis der Ausgezeichneten ist seit kurzem auch das Gymnasium Odenkirchen.

„Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, was wichtig ist im Leben“, so Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners , dem das Thema fairer Handel sehr wichtig ist.

„Wir sind ein Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung. Da finden sich die Themen nachhaltiges Wirtschaften und fairer Handel selbstverständlich in den Lehrplänen wieder“, so Schulleiterin Danièle Hamdan. Doch die Aktivitäten gehen darüber hinaus: Fairtrade-School-Koordinator Matthias Kleine initiiert mit den Schülern zahlreiche Projekte, in denen es um Zukunftsfragen, die Nachhaltigkeitsziele der UN, Rassismus und Fairtrade geht. Eine enge Beziehung besteht zu Ghana, dort betreibt die Schule ein eigenes Gästehaus mit dem Ziel, fairen Tourismus zu entwickeln.