Rp-Schlösserroute: Drei mal Tandem, drei mal zwanzig Jahre

Mönchengladbach Drei Ehepaare, die in diesem Jahr zwanzig Jahre verheiratet sind, haben die RP-Schlösserroute ausprobiert - doch nicht einfach nur mit dem klassischen Fahrrad. Zwei Tandems und ein Liegetandem dienten als fahrbarer Untersatz.

"Meine Frau und ich haben bereits zu unserem Zehnjährigen eine Tandem-Tour gemacht", sagt Stephan Terhorst mit einem breiten Grinsen im Gesicht. "Damals hat man mir schon gesagt: Wenn wir das überstehen, hält unsere Ehe für immer." Also wieso dann nicht zehn Jahre später noch mal eine Tandem-Tour machen? Mit an Bord haben Birgit und Stephan Terhorst ihre Freunde Silvia und Dirk Wagner und Ralph und Dagmar Kops geholt. Auch diese beiden Ehepaare feiern 20 Jahre Eheglück.

Um auf dem Tandem als Paar zu funktionieren, müsse man einander vertrauen, weiß Terhorst. "Man ist voneinander abhängig", sagt der Fahrrad-Freund. Besonders müsse man darauf Acht geben, das Tempo zu halten. Und auch das Bremsen könne sich eventuell als etwas knifflig herausstellen. "Meine Frau bremst immer früher als ich", sagt er. Das Ehepaar hat bereits eine Tour mit dem Liegetandem hinter sich. Ausgeliehen haben sie sich das Rad in der Räderei in Rheydt. Für ADFC-Mitglieder ist dies kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen für die Tagesleihgabe lediglich 15 Euro. Die beiden Standard-Tandems kann man in der Radstation am Hauptbahnhof in Mönchengladbach leihen. Mit einer Chipkarte ausgestattet, kann man das Rad dann ganz leicht wieder zurückgeben.