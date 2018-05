Bunter Garten : Die Mags pflanzt 25.000 Sommerstauden

Rund 35 Mitarbeiter waren an der mehrstündigen Pflanzaktion im Bunten Garten beteiligt. Foto: Detlef Ilgner

Mönchengladbach Es ist ein eindrucksvolles Bild, das sich den Parkbesuchern im Bunten Garten seit einigen Tagen bietet: 25.000 Sommerstauden bringen das große Beet, das Blumenparterre, regelrecht zum Leuchten und kündigen den Sommer an. Stauden wie Begonien, Lampenputzergras, Indisches Blumenrohr und Heliotrop (Vanillepflanze) formen - entsprechend angeordnet - originelle wellenförmige Ornamente. Rund 35 Mitarbeiter der Grünunterhaltung der zuständigen Stadttochter Mags waren am Mittwoch der vergangenen Woche von 5 bis etwa 13 Uhr an der großen Pflanzaktion beteiligt.

Das rund 1000 Quadratmeter große Blumenbeet gilt als eine der Hauptattraktionen im Bunten Garten. Im Frühjahr und auch im Sommer wird es immer wieder in wechselnden Motiven bepflanzt. Und das bereits seit mehr als 75 Jahren. Im Sommer kommen dabei Stauden zum Einsatz, wie die Mags mitteilt. Die verschiedenen Pflanzen blühen meist von Juni bis September und vertragen die warmen Temperaturen und die Sonne im Sommer gut. Im Frühjahr werden hingegen traditionell Stiefmütterchen eingesetzt. Die bunten Blumen eignen sich gut für die Frühjahrsbepflanzung, weil sie winterhart sind und die zum Teil noch frostigen Temperaturen im April problemlos überstehen.

