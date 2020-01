Rheydt : Pflanzenpaten für das City Haus

Mönchengladbach Anfang Januar wurde die Neugestaltung der Fassade des City-Hauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt mit einer Bepflanzungsaktion fertiggestellt.

Die im Oktober von Jugendlichen aus dem Graffiti-Projekt „Halls of Fame MG“ gesprühten Unterwasserwelten haben nun echte Gräser bekommen. Damit es den Pflanzen auch im Sommer gut geht und aus dem zurzeit winterlichen Ocker wieder helles Grün wird, haben sich Nachbarn bereit erklärt, die Pflanzen zu gießen.

Die Pflanzenpaten sind Sandy Tsaoussidis vom Frisörsalon Unic an der Hauptstraße und David Suhari von der Rollbrett Union. „Wir tun alles, damit unsere Stadt attraktiver wird“, erklären die beiden. Auch die Mitarbeiter des Quartiersmanagements Rheydt werden ein Auge auf die Pflanzen haben.

In einer Gemeinschaftsaktion des Katholischen Vereins für soziale Dienste (SKM) Rheydt, der Grünpfleger der städtischen Gesellschaft Mags und der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG wurden die Kübel aufgestellt, montiert und bepflanzt.Die Akteure hoffen, dass alle mit den Pflanzen – und ebenso mit denen an anderen Stellen in der Stadt – pfleglich umgehen. Dies gilt auch für das Graffitikunstwerk sowie die ganze Fassade.