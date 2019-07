Podiumsdiskussion mit Botschafter : „Ich werde für Mönchengladbach in der Ukraine werben“

Mönchengladbach Der Botschafter der Ukraine war Andrij Melnyk war zu Gast in Mönchengladbach – und zeigte sich begeistert.

(kes) Es ist nicht der Fußball, der den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk schon zum zweiten Mal in seiner vierjährigen Amtszeit nach Mönchengladbach lockt. „Ich bin kein großer Fußballfan“, sagte der Diplomat bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung im Haus Erholung. Dabei gibt es bei der schönsten Nebensache der Welt durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Mönchengladbach und Kiew. Die Clubs der beiden Städte, Borussia und Dynamo, begeisterten in den 1970er Jahren mit Angriffsfußball und je einem herausragenden Star, Günter Netzer in Gladbach, Oleg Blochin in Kiew.