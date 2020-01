Stadtgespräch Ausstellung : 20 Studierende feiern „Genderlution“ im Café Köntges

Mönchengladbach 20 Masterstudierende der Hochschule stellen im Köntges ihre Semesterabschlussarbeit vor. Die ungewöhnlichen Werke stießen auf große Resonanz.

Der Masterstudiengang Kulturpädagogik und Kulturmanagement der Hochschule Niederrhein organisierte vergangenes Wochenende ein multimediales Ausstellungsprojekt zum Thema Geschlechtervielfalt. Etwa 100 Gäste sind zur Vernissage im Café Köntges an der Waldhausender Straße erschienen. „Wir haben mit deutlich weniger Besuchern gerechnet“, sagt Fee Josten , Masterstudentin an der Hochschule Niederrhein. 20 Studierende haben eigenständig eine Ausstellung unter dem Titel „Genderlution“ konzipiert. Vom Brainstorming, den Finanzen bis hin zur Kuration waren die Studenten auf sich allein gestellt. Dozentin Ann-Marie Krewer übernahm die Moderation.

Die Herausforderung, so Josten, bestand darin, das komplexe Thema „Gender“ in einer kleinen Ausstellung zu bündeln. Die Organisatoren schafften einen Rahmen, in dem sie mit drei verschiedenen Ausstellungsräumen und drei verschiedenen Zeiten spielten und gleichzeitig mit Klischees arbeiteten. Im ersten Raum, dem „gestern“ ging es um die Entstehung der Gender-Identität. Raum zwei – das „heute“ – befasste sich mit der aktuellen Reflexion des Begriffs. In Raum Nummer drei, der den Namen „Zukunft“ trug, wurden die Aussichten thematisiert.