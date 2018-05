Mönchengladbach: Stadt und Hochschule kooperieren für neuen dualen Studiengang

Mönchengladbach Studierende werden auf die Aufgaben im Jugendhilfebereich vorbereitet.

Den integrierten Praxisanteil können die Studierenden zum Beispiel bei der Stadt Mönchengladbach absolvieren. Die Stadt nutzt so die Chance, angesichts des bestehenden Fachkräftemangels eigenen Nachwuchs zu gewinnen und junge Spezialisten zu binden. Damit sei es der Stadt gelungen, einen weiteren Baustein im Portfolio ihrer Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation im Allgemeinen Sozialen Dienst zu etablieren, heißt es aus dem Rathaus. Das duale Studium dauert acht Semester, an zwei bis drei Tagen in der Woche besuchen die Studierenden die Lehrveranstaltungen an der Hochschule Niederrhein am Campus Mönchengladbach. Begleitend sind die Studierenden circa 20 Stunden pro Woche - in der vorlesungsfreien Zeit 39 Stunden - in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit bei der Stadtverwaltung tätig. Sie sollen dort Gelegenheit bekommen, unterschiedlichste Aufgaben kennenzulernen und Lehrinhalte direkt in die Praxis umzusetzen.