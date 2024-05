Nach den Angriffen Stadt Mönchengladbach zeigt Solidarität mit der Lebenshilfe

Schrecken und Bestürzung hat in der Stadt die Nachricht ausgelöst, dass eine Einrichtung der Lebenshilfe Opfer eines mutmaßlich rechtsextremen Angriffs geworden ist. Bereits am Tag, an dem der Vorfall bekannt wurde, habe Oberbürgermeister Felix Heinrichs dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Unterstützung in dieser für Mitarbeitende und Bewohner belastenden Situation angeboten, wurde aus dem Rathaus mitgeteilt.