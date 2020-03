Corona-Hotline : Stadt Mönchengladbach schaltet Bürgertelefon

Mönchengladbach Wegen der vielen Anfragen zur Pandemie gibt es jetzt eine neue Hotline mit der Nummer 02161 25-54321. Dringende Termine können weiterhin unter 02161 25-56789 vereinbart werden.

Dringende Termine können, wie die Stadt bereits bekannt gegeben hat, telefonisch unter der Rufnummer 02161 25-56789 vereinbart werden. Diese Termine können zurzeit nur noch in den Meldestellen Vitus-Center und Rheydt wahrgenommen werden.

Die Meldestellen Hardt, Rheindahlen, Neuwerk, Giesenkirchen, Odenkirchen und Wickrath werden nach Auskunft der städtischen Pressestelle vorübergehend geschlossen. Die in diesen Meldestellen zur Abholung bereit liegenden Ausweisdokumente können in besonders dringenden Fällen nach telefonischer Terminvereinbarung in der Meldestelle Vitus-Center abgeholt werden.