Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Zentrale der SMS Group : Stadt baut für SMS Straßen und ÖPNV aus

So soll die neue Zentrale der SMS Group in Mönchengladbach aussehen, Skizze des Architekten Holger Hartmann, wie er sie auf der Messe Expo Real in München 2018 vorstellte. Foto: Holger Hartmann

Mönchengladbach 2023 will der Anlagenbauer SMS Group seine Zentrale in einen futuristischen Campus in Mönchengladbach verlegen. Bis zuletzt hat man nach Alternativen in anderen Städten gesucht. Doch das Gladbacher Angebot überzeugte.