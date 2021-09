Neuer Song für Borussia Mönchengladbach : Stadionsprecher „Knippi“ rockt „Seit 1900“ für Borussia

Mönchengladbach Wenn Borussia Mönchengladbach spielt, ist er dabei: Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz. Auch als Fernsehschauspieler ist er bekannt. Dass er auch ein Musiker mit großer Leidenschaft für Fußball ist, stellt er jetzt mit einem neuen Song unter Beweis. Entstanden ist das Indie-Stück mit prominenter Hilfe eines Musikers, der ebenfalls Stammgast im Stadion ist.

Heute ist kaum noch eine Bundesliga-Elf ohne eigene Songs. Meist von den Anhängern selbstgestrickt, adaptiert oder bekannte Pop-Songs mit lokalem Text versehen. Je nach Anlass stimmen die Fans ein Schmählied auf den Gegner an oder zaubern mit Hymnen wie „Football’s coming home“ oder „You’ll never walk alone“ (erstmals im Liverpooler Stadion an der Anfield Road von Gerry Marsden gesungen) zur Unterstützung ihrer Mannschaft eine ganz besondere Stimmung.

„Schwarz, weiß, grün brennt unser Feuer. So ist es seit 1900 und so wird es immer sein“, beginnt der stimmungsvolle Text, der mit viel Ohohoooo und Ahahaaaaa, voller Drive und mit eindringlich dröhnenden Beats von Knippi voller Inbrunst intoniert wird. Gemeinsam mit Pete Brough von der Indie-Rockband The Wide hat Knippertz das Lied performt. Unterstützt wurden die beiden von Broughs Bandkollegen Kurt Schmidt am Bass.