Rückstände und unbesetzte Stellen So ausgelastet ist die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach

Am 22. Juni werden in Wickrath zwei 17-Jährige aus einer Gruppe von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt – Kostenpflichtiger Inhalt einer von ihnen lebensbedrohlich. Der als Haupttäter geltende Junge ist erst 15 Jahre alt. Und er ist nach dem Vorfall noch für etwa einen Monat auf freiem Fuß – obwohl seine Identität eine Woche nach der Tat bekannt ist. Für den Vater des lebensgefährlich verletzten Jugendlichen (Namen der Redaktion bekannt) ist das nicht zu verstehen. Und er ist wütend, dass bisher noch keine Anklage erhoben wurde, dass die Anwältin seines Sohns für Wochen keine Akteneinsicht bekam. Also schrieb er an Innenminister Herbert Reul (CDU), an Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) und den Vorsitzenden des Rechtsausschusses im NRW-Landtag, Werner Pfeil (FDP). Letztgenannter erklärte in seiner Antwort, er wolle „den vorliegenden Sachverhalt auf die Tagesordnung der Rechtsausschusssitzung Ende September“ setzen. Und er hielt Wort.