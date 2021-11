Nach Obdachlosen-Mord in Mönchengladbach : Staatsanwaltschaft setzt Belohnung für Hinweise aus

Przemyslaw B. wird gesucht. Foto: Polizei NRW/Polizei NRW

Mönchengladbach 1000 Euro gibt es für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Polizei fahndet immer noch nach zwei dringend Verdächtigen – jetzt auch mit Plakaten.

Przemyslaw B. und Marcin K. sind immer noch auf der Flucht. Die beiden sind dringend tatverdächtig, einen 38-jährigen Obdachlosen getötet zu haben. Vor zwei Wochen ging die Polizei mit Fahndungsbildern an die Öffentlichkeit. Doch bislang gibt es keine heiße Spur. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Der 38-jährige Obdachlose, der in einem alten VW-Bus wohnte, war am 24. September im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Schnell war klar, dass eine Gewalttat vorausgegangen sein muss. Die Mordkommission „Caravelle“ geht derzeit davon aus, dass die Kopfverletzungen dem Opfers schon in der Nacht vom 22. auf den 23. September beigebracht worden sind. Denn es gibt Hinweise auf eine Auseinandersetzungen zwischen dem Opfer und mehreren Männern an der Breitenbachstraße. Die Ermittler stießen dann auf Przemyslaw B. und Marcin K. als Tatverdächtige. Beide sind 37 Jahre alt und kommen ebenfalls aus der Obdachlosenszene.

Um die Tatverdächtigen schnell zu ergreifen, wurde nicht nur eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Die Polizei startete auch eine Flyer- und Plakataktion. Vor allem in Bahnhofsnähe, aber auch in anderen „szenetypischen“ Bereichen hängen jetzt Bilder der Gesuchten.

Marcin Jan K. ist ebenfalls dringend tatverdächtig. Foto: Polizei NRW

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder dem familiären und privaten Umfeld der Gesuchten machen? Wer hat in der Nacht von Mittwoch, 22. September, auf Donnerstag, 23. September, an der Breitenbachstraße in Höhe der Fußgängerampel Media-Markt verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin nach einem vermutlich männlichen Motorradfahrer, der als wichtiger Zeuge in Frage kommt. Nach bei der Polizei eingegangenen Hinweisen befuhr der Motorradfahrer am Mittwochabend, 22. September, zwischen 22.20 Uhr und 22.25 Uhr die Breitenbachstraße von der Korschenbroicher Straße kommend in Richtung Hindenburgstraße. Gegenüber des Media-Marktes hielt er für einen kurzen Moment verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel in unmittelbarer Nähe zum Tatort an, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Verdächtige Beobachtungen, die der Fahrer gemacht hat, könnten für die Ermittlungen hilfreiche Erkenntnisse liefern. Der Fahrer trug an dem Abend einen schwarzen Rucksack und vermutlich eine helle Jacke. Die Polizei bittet den Motorradfahrer sich zu melden. Die Ermittler fragen außerdem, wer kennt eine Person, die diese Strecke regelmäßig mit einem Motorrad zu der genannten Uhrzeit befährt, zum Beispiel als Arbeitsweg?

Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290.

(gap)