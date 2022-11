Freitag, 11. November

Kath. Grundschule Untereicken Start: 17 Uhr; Schule - Eickener Straße - Sachsenstraße - über Hohenzollernstraße Hinweg in Bökelstraße - Bergstraße überqueren, weiter Bökelstraße bis in Sandkaule - rechts in Saumstraße - nächste Straße rechts (Verbindung zur Hohenzollernstr.) - Künkelstraße bis Eickener Straße - rechts zur Schule - (Schulhof); Ende: 18.30 Uhr

Kinder- und Familienzentrum Flummi Start: 17 Uhr; Bonnenbroicherstraße

Kita MummPitz Start: 17 Uhr; Geneickenerstraße 80

Kita Schabernack Start: 17 Uhr; Struckssoth

Brückenschule Kath. Grundschule Bettrath-Hoven-Damm (Hauptstandort) Start: 17.15 Uhr; Von-Groote-Str. - Hovener Straße - Ehrenstraße - Hansastraße - Tulpenstraße - Graf-Haeseler-Straße - Nelkenstraße; Ende: 19.45 Uhr (gemeinsam mit Kita Blumenwiese)

Kita St. Franziskus Start: 17:15 Uhr; Franziskusstraße

Gem. Grundschule Hardt Start: 17.30 Uhr; Karrenweg - Heidkamp - Bothenbäumchen - Am Kirschbaum - Vossenbäumchen - Frankenfeld - Am Aschenkrug - Am Kirschbaum - Wehresbäumchen - Karrenweg - Schulhof; Ende: 21 Uhr

Kita Flohkiste Start: 17.30 Uhr; Carl-Diem-Straße

St. Josef Schützenbruderschaft Schelsen Start: 17.30 Uhr; Dorfplatz Gereonstraße

Interessengemeinschaft St. Martin Mennrath Start: 18 Uhr; Haus Eckartz Mennrath

Kita Haus für Kinder Start:18 Uhr; Friedhofstraße

Haus der Familie Villa Buddelberg Start: 18 Uhr; Schlossacker