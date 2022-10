Wir geben den Überblick : Das sind die Martinszüge 2022 in Mönchengladbach

Das sind die Martinszüge 2022 in Mönchengladbach

Service Mönchengladbach „Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir...“, heißt es im November wieder. Wir geben den Überblick, wann welche Züge wo langziehen.

Auch in Mönchengladbach lebt diese Tradition 2022 wieder voll auf. 120 Martinszüge sind beim städtischen Ordnungsamt angemeldet worden. In unserer Bilderstrecke geben wir den Überblick, an welchen Tagen welche Martinszüge stattfinden.