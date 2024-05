Schützenfest in Mönchengladbach Doppelte Chance auf einen Kaiser in Westend

Die Festmesse am Samstagnachmittag zelebrierte Pfarrer Marc Kubella, und der freute sich nicht nur über seine erste Zeltmesse in Westend, sondern auch, dank der vielen Gastbruderschaften, über einen tollen Messbesuch. Innerhalb des Gottesdienstes zeichnete Bezirksbundesmeister Horst Thoren Barbara Nennen, die an diesem Abend Lektorendienst versah, mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz aus. Silberne Verdienstkreuze gab es für Sabine Nennen und Michael Dahlmann.