Campuspark, Radrennbahn, BSA Morr : So laufen die Bauarbeiten auf den Sportstätten in Mönchengladbach

Die Kunstrasenfelder am Campuspark sind fertig. Für die Trendsportanlage auf dem Jahnplatz wird der Zuwendungsbescheid für die Förderung noch in diesem Jahr erwartet. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Spielfelder am Campuspark sind fertig, doch die Baumaßnahmen beim Großprojekt gehen weiter. Auch an anderen Sportstätten in Mönchengladbach rollen die Bagger an. Eine Übersicht.