Jugendhandball: Handball-Nachwuchs bleibt diesmal ungeschlagen

Mönchengladbach Sowohl die weibliche B- als auch die männliche C-Jugend der Korschenbroicher durften knappe Siege feiern, die männliche B-Jugend erkämpfte sich noch ein Unentschieden.

Die männliche B-Jugend des TVK entführte trotz Halbzeitrückstands einen Punkt bei der HSG Bergische Panther. Das Spiel endete 21:21 (12:9). Beim Tabellennachbarn in Burscheid entwickelte sich von Anfang an eine ausgeglichene Partie. Kurz vor der Halbzeit hatte der TVK aber einige Fehlwürfe, die die HSG zur Drei-Tore-Pausenführung nutzte. Durch eine Steigerung in Defensive und Offensive im zweiten Abschnitt konnte die Mannschaft den Rückstand egalisieren. So kam es am Ende zur gerechten Punkteteilung im letzten Auswärtsspiel. „Dank einer guten Teamleistung haben wir einen verdienten Punkt geholt“, freute sich Trainerin Birgit Rahmacher.