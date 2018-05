Lokalsport: Zum Abschied durfte Schürings ins Tor

Fussball-Bezirksliga Der SV Lürrip hat dem 73-jährigen Torwart-Trainer einige schöne Überraschungen beschert.

Doch das war nicht die einzige Überraschung, die Schürings zu seinem Abschied als Lürriper Torwart-Trainer beschert wurde. Im Vereinsheim hatte Vorsitzender Andreas Zimmermann dank der Technik, die weltweite Verbindungen zulässt, die Strippen gezogen. Plötzlich erschien auf dem Bildschirm Marc-André ter Stegen, den Schürings als Trainer bei der Borussia in der C-Jugend betreut hatte. "Der war immer sehr fleißig und ehrgeizig. Vor allem war er auch ein guter Fußballer. Ich fiel aus allen Wolken, als Marc-André plötzlich auf dem Bildschirm erschien und mir zum Abschied noch Grüße übermittelte", sagte Schürings. Und die nächste Überraschung meldete sich kurze Zeit später: Marcell Jansen. Auch ihn - ebenso wie Karlheinz Pflipsen und Jörg Albertz - hatte Schürings in Borussias C-Jugend gefördert. 28 Jahre arbeitete er bei der Borussia und wurde 2007 von Sportdirektor Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers verabschiedet.

Im Tor hat Schürings als Spieler nie gestanden. Da agierte er noch in einem heute kaum bekannten System als Läufer und hinterließ vor allem im heimischen Fußballkreis einen sehr guten Eindruck. In der damals sehr erfolgreichen Kreisauswahl spielte er neben Günter Netzer und Jupp Heynckes. Er lernte als Aktiver den einen oder anderen Verein kennen. Wohnhaft in Hardterbroich spielte er bei Rheydt 08, beim Polizei SV und bei Borussias Amateuren. Am Haus Lütz erhielt er nach seiner aktiven Zeit eine Planstelle als Platzwart und war auf diese Weise weiter dem Fußball eng verbunden, der dann auch wieder für den Kontakt zum SV Lürrip sorgte.