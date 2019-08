Golf : „Gladbacher Jong“ ist Deutscher Golf-Meister

Guter Schwung: Der Gladbacher Yannik de Bruyn vom Golfclub Hösel ist Deutscher Meister der offenen Herrenklasse in München geworden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mönchengladbach Yannik de Bruyn hat in München den Titel in der offenen Klasse gewonnen. Auf der Finalrunde blieb der nun 20-Jährige eiskalt und verwies den Routinier Daniel Schmieding auf den zweiten Rang. Der Borussen-Fan wurde von Tiger Woods inspiriert.

Der Mönchengladbacher Yannik de Bruyn vom GC Hösel hat bei den Deutschen Meisterschaften in Valley/Holzkirchen beim GC München unverhofft den Titel in der offenen Herrenklasse geholt. „Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich Deutscher Meister geworden bin. Ich bin zwar schon mal Deutscher Jugendmeister geworden, aber der jetzige Titel ist für mich viel wichtiger. Ich will nämlich einmal Profi werden. Der Titel zeigt mir, dass ich da auf dem richtigen Wege bin“, sagt de Bruyn, der sein Abitur 2017 am Stiftischen Humanistischen Gymnasium machte und als „Gladbacher Jong“ am gestrigen Freitag seinen 20. Geburtstag feierte.

Früh machte Nationalspieler de Bruyn bei den Deutschen Meisterschaften gleich zu Beginn mit Birdie auf Birdie (siehe Info-Kasten) kräftig Druck auf den Olchinger Daniel Schmieding aufzubauen. Nach seinem vierten Birdie auf Bahn 11 übernahm de Bruyn erstmals die Führung. Das kam so, weil der 33-jährige Bayer zu dem Zeitpunkt nach zwei Bogeys bei nur zwei Birdies für den Tag nur bei Even Par lag. Florian Schmiedel, der als dritter Spieler im Leaderflight antrat, brachte sehr lange gar kein Birdie auf die Karte und lag nach zwei Dritteln der Finalrunde schon vier Zähler hinter de Bruyn. Der Hubbelrather spielte am Ende eine 74 (+2) und rutschte noch bis auf Rang sieben ab.

Info Kleines Lexikon des Golfsports Even Par Lochergebnis: exakte Anzahl der vorgegebenen Schläge für ein Loch Birdie ein Schlag unter Par Bogey ein Schlag über Par Rough alle Flächen mit höherer Schnitthöhe als das zu bespielende Grün

Den Kampf um den Titel machten nur noch de Bruyn und Schmieding unter sich aus. Nach dem Birdie auf Bahn 17 hatte der Gladbacher zwei Schläge Vorsprung und brachte diese letztlich nach Hause. Nochmal eng wurde es dabei auf Bahn 18. Der Abschlag des Sportsoldaten führte etwas nach links und das Anspiel auf das Grün aus dem Rough über das große Gewässer. Aus ähnlicher Lage kassierte der Kaderspieler von Bundestrainer Ulli Eckhardt am Vortag ein Doppelbogey. Auf der Finalrunde lief alles anders. Eiskalt knallte de Bruyn den Ball auf das Grün. Just in diesem Moment war allen klar: Der neue Deutsche Meister kommt vom GC Hösel und der Olchinger Routinier musste sich mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben.