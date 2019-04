American Football : Schwerer Brocken zum Auftakt für das Wolfpack

Für das Wolfpack (graue Trikots) geht es auch in dieser Saison wieder gegen Schiefbahn. Zum Start kommt am Sonntag Mülheim. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach Die Footballer starten mit einem Heimspiel gegen Mülheim in die Verbandsliga-Saison. Der Kader wurde qualitativ verstärkt, da einige Ehemalige aus höheren Ligen zurückgeholt wurden. Cheftrainer Phil Scales konnte einiges einstudieren.

Fast drei Monate sind seit dem Super Bowl in den USA ins Land gegangen. Nun endet die „Fastenzeit“ für die Fans hierzulande, denn am Sonntag startet die American-Football-Saison für die Senioren des Wolfpack in der Verbandsliga NRW, Gruppe West, mit einem Heimspiel gegen die Mülheim Shamrocks. Kick-Off ist um 15 Uhr in Mülfort.