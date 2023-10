Wildwasserrennsport-DM Nachwuchs-Kanut zwei mal Dritter

Und dennoch ist das Interesse bei den Jüngeren nicht gleichbleibend hoch. „Vor Corona hatten wir rund zehn bis 15 Nachwuchssportler, aber viele bleiben dann ab einem gewissen Alter hängen“, erklärt Waschk. Die Zahl habe man jetzt nicht mehr, Studium oder Ausbildung bedeute oft ein Ende des aktiven Sports für viele. Denn der ist mit viel Trainings- und Zeitaufwand verbunden. “Es ist ein hohes Pensum. Sieben bis neun Mal die Woche trainieren wir, laufen, schwimmen und machen Krafttraining“, so Waschk. Es sei ein Sport, auf den man draufzahle, nicht nur koste eine vollständige Ausrüstung gut und gerne 3000 bis 4000 Euro, auch sei die Förderung in Deutschland auf einem niedrigen Niveau. Beim Eintritt in den Verein bekomme man aber zunächst ein Boot geliehen und nur Kleidung und Helm müssten Neuanfänger mitbringen. “Wir müssen noch aktiver werden und mehr die sozialen Medien nutzen“, erhofft sich Waschk mehr Erfolg bei der Außenwirkung. Dankbar ist er für die lokale Unterstützung durch die Sparkasse oder durch die Borussia-Stiftung.